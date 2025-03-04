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14:45, 4 марта 2025Забота о себе

Мурашко выразил озабоченность распространением ожирения в России

Мурашко: 25 процентов взрослого населения в России страдают ожирением
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил озабоченность тем, что почти 25 процентов взрослого населения России страдает ожирением. Об этом он заявил на открытии II Всероссийского форума «Женщины за здоровое общество», пишет агентство городских новостей «Москва».

Мурашко предупредил, что доля людей с ожирением в России растет. По его словам, в 2024 году распространенность этого заболевания среди всех жителей страны составила 24,6 процента. При этом, как отметил министр, чаще это заболевание диагностируется у женщин (27,4 процента), у мужчин оно встречается в 20,6 процента случаев.

Особое внимание Мурашко обратил на рост числа детей с ожирением: этот показатель в возрасте 7-11 лет составляет почти 33 процента. В связи с этим, по словам главы Минздрава, в 2023 году утвердили комплекс мер для борьбы с детским ожирением и разработали систему скринингового обследования, которая применяется в рамках профилактической диспансеризации.

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Также, как отметил Мурашко, в меры борьбы с лишним весом у детей входят программы по организации питания и двигательной активности в школах и экспертная оценка рекламной продукции по вопросам питания с точки зрения ее влияния на общественное здоровье.

Ранее Мурашко заявил, что человек может прожить до 120 лет, если будет следовать принципам ЗОЖ. По мнению главы Минздрава, таким образом можно предотвратить 60 процентов факторов развития различных заболеваний.

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