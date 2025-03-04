На Украине опровергли сообщение об остановке военной помощи от США

На Украине сообщили, что заявления Трампа об остановке являются лишь словами

Военная политика президента США Дональда Трампа продолжается и ограничивается лишь его же словами в СМИ. Об этом пишет корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X со ссылкой на украинские источники в руководстве страны.

По его словам, никаких изменений в обмене разведданными или любом другом ключевом аспекте военной помощи США не произошло. «Наши партнеры говорят нам, что официального решения еще не было», — сообщил журналисту украинский источник.

РБК-Украина также сообщает со ссылкой на источники в военно-политических кругах, что изменений в предоставлении разведданных не было. «Украинские органы еще [этого] не почувствовали, здесь пока все как раньше», — сообщают собеседники в военном ведомстве Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приостановка военной помощи Украине со стороны США может стать лучшим вкладом в дело мира. «Если США перестанут быть [военным поставщиком] или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», — рассказал пресс-секретарь президента России.