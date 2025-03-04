Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 4 марта 2025Бывший СССР

На Украине опровергли сообщение об остановке военной помощи от США

На Украине сообщили, что заявления Трампа об остановке являются лишь словами
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военная политика президента США Дональда Трампа продолжается и ограничивается лишь его же словами в СМИ. Об этом пишет корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X со ссылкой на украинские источники в руководстве страны.

По его словам, никаких изменений в обмене разведданными или любом другом ключевом аспекте военной помощи США не произошло. «Наши партнеры говорят нам, что официального решения еще не было», — сообщил журналисту украинский источник.

РБК-Украина также сообщает со ссылкой на источники в военно-политических кругах, что изменений в предоставлении разведданных не было. «Украинские органы еще [этого] не почувствовали, здесь пока все как раньше», — сообщают собеседники в военном ведомстве Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приостановка военной помощи Украине со стороны США может стать лучшим вкладом в дело мира. «Если США перестанут быть [военным поставщиком] или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», — рассказал пресс-секретарь президента России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Троих российских подростков арестовали по делу о диверсии за поджог вышки сотовой связи

      Раскрыт еще один возможный мотив расправы над главой района Алтайского края

      Экономист предрек американо-китайскую войну

      Семья расчленителей из Петербурга попала на видео

      В Канаде пригрозили отключить свет в Нью-Йорке

      ВСУ оставили в курском селе вооружение НАТО

      Жители российского региона пожаловались на большие счета ЖКУ из-за теплой зимы

      Россиянам предсказали сроки возвращения Toyota

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше