На Украине рассказали о расколе в Раде из-за проблем в отношениях с США

«Cтрана.ua»: В Раде началось брожение из-за проблем в отношениях с США

На фоне проблем в отношениях Украины и США в Верховной Раде начался раскол. Об этом рассказали в Telegram аналитики издания «Страна.ua».

«В Верховной Раде, похоже, начинается брожение в связи с обострением отношений украинской власти с США», — говорится в сообщении.

В прессе обратили внимание, что 3 марта на сайте украинского парламента появилось заявление в поддержку мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Позже его раскритиковала фракция украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности страны заключить сделку с США. По его словам, Киев благодарен американской нации и готов работать с Вашингтоном на прагматичной и экономической основе.