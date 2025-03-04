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03:39, 4 марта 2025Мир

На Западе предупредили Трампа о хитром ходе Зеленского

Аналитик Кошкович: Зеленский пытается ввести Трампа в заблуждение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский притворяется перед западными политиками, что плохо владеет английским языком. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

По его словам, Зеленский пытается ввести в заблуждение американского лидера Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, делая вид, что не понимает их. «Может показаться, что он не понял, что вы ему сказали. Но он понял. Он пытается вас разыграть», — предупредил эксперт.

Ранее Зеленский отказался говорить с журналистами на английском языке во время визита в Лондон. Отмечается, что политик говорил на украинском перед отъездом из Великобритании, хотя в Белом доме он общался на английском без переводчика.

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