Кнайсль: Трамп хочет как можно скорее снять вопрос Украины с повестки дня

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее снять вопрос Украины и ее конфликта с повестки дня, поставив в этом вопросе точку. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«США находятся под давлением времени (...) уже идет подготовка к новым выборам, и любой президент всегда находится в состоянии предвыборной кампании. (...) Вашингтон хочет убрать этот вопрос с повестки дня», — указала она.

При этом Кнайсль подчеркнула, что прекращение огня не будет означать окончание вооруженного конфликта и для его урегулирования нужно устранение его первопричин. Она добавила, что верит в способности российской дипломатии донести этот вопрос до своих американских коллег.

Ранее Кнайсль заявила, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет поступки своего героя в сериале «Слуга народа». Экс-министр иностранных дел напомнила, что в конце сериала персонаж «возможно, в каком-то кошмаре, устраивает погром в парламенте». Она отметила, что не знает, дойдет ли до такого развития событий в реальности.