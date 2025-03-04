Названы сроки следующего ледникового периода

Science: Земля погрузится в ледниковый период через 10 тысяч лет

Ученые назвали сроки, когда Земля вновь погрузится в ледниковый период. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, при естественном климатическом цикле это должно произойти примерно через 10 тысяч лет.

К такому выводу пришла международная команда исследователей, в том числе специалисты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Они проанализировали миллион лет климатической истории Земли, сопоставив колебания температуры океана и изменения размеров ледниковых щитов с циклическими изменениями орбиты планеты.

Исследование подтвердило, что каждое оледенение за последние 900 тысяч лет происходило по предсказуемому ритму. В отсутствие человеческого влияния сейчас Земля находилась бы в стабильной межледниковой фазе, а следующее похолодание началось бы через 10 тысяч лет.

Однако авторы работы подчеркивают, что интенсивные выбросы углекислого газа уже сместили климатическую траекторию. По словам исследователя, Грегора Кнорра, антропогенный фактор кардинально изменил динамику климата, и возврат к ледниковому периоду в такие сроки маловероятен.