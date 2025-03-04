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13:59, 4 марта 2025Бывший СССР

Нежелание Украины заключать мир объяснили

Политический обозреватель Пинчук: Мир для власти Украины означает смерть
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Мир для украинской власти означает смерть, поэтому президент Украины Владимир Зеленский не спешит к урегулированию конфликта. Об этом заявил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По его словам, «никакого "договорняка" с правительством Зеленского не будет». «Мир для официальной власти Украины, даже не для Зеленского, для любой, на самом деле, официальной власти Украины означает смерть», — пояснил Пинчук.

По этой же причине, уверен обозреватель, Украина будет мешать переговорному процессу между Россией и США или Европой.

Помимо Украины, добавил Пинчук, конфликт нужен Европе — не только для борьбы с Россией, но и для борьбы с американским лидером Дональдом Трампом. Последний, в свою очередь, «проводит абсолютно прагматичную, осознанную, последовательную и очень выверенную политику в интересах США», убежден обозреватель.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США не видят готовности Зеленского идти на компромиссы по вопросу урегулирования вооруженного конфликта.

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