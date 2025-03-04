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15:54, 4 марта 2025Мир

Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Макрона

Песков: Запроса от Парижа на телефонный разговор Путина и Макрона не было
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Запроса от Парижа на телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в последние дни не было. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет», — так на соответствующий вопрос агентства ответил представитель Кремля.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает возможность восстановления диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, диалог с президентом России может состояться «в подходящий момент».

В тот же день Дмитрий Песков рассказал, что Макрон не предпринимал реальных шагов для общения с Путиным. По его словам, Франция занимает позицию продолжения конфликта на Украине любыми средствами, и эта позиция европейцев может измениться после их контактов с американской администрацией.

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