Макрон допустил возможности возобновления диалога с Путиным

Макрон: Диалог с Путиным может состояться в подходящий момент

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность восстановления диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит газета Le Journal du Dimanche (JDD).

«Ничто не исключено, я всегда об этом говорил», — подчеркнул Макрон. По его словам, диалог с президентом России может состояться «в подходящий момент».

Ранее сообщалось, что Макрон намерен призвать президента США Дональда Трампа «не быть слабым» в отношениях с Владимиром Путиным. При этом он отметил, что считает правильным вести дискуссии с другими лидерами, особенно при наличии разногласий.