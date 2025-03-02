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00:22, 2 марта 2025Мир

Макрон допустил возможности возобновления диалога с Путиным

Макрон: Диалог с Путиным может состояться в подходящий момент
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность восстановления диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит газета Le Journal du Dimanche (JDD).

«Ничто не исключено, я всегда об этом говорил», — подчеркнул Макрон. По его словам, диалог с президентом России может состояться «в подходящий момент».

Ранее сообщалось, что Макрон намерен призвать президента США Дональда Трампа «не быть слабым» в отношениях с Владимиром Путиным. При этом он отметил, что считает правильным вести дискуссии с другими лидерами, особенно при наличии разногласий.

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