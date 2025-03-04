Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 4 марта 2025Россия

Пескову задали вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

Песков не смог ответить на вопрос, соблюдает ли Путин Великий пост
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, соблюдает ли Великий пост президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Мне нужно уточнить, не могу ответить на этот вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее священник Русской православной церкви, служитель храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко заявил, что объедаться и пить алкогольные напитки на Масленицу православным христианам неправильно.

Он отметил, что масленичная неделя предшествует сорокадневному Великому посту и может считаться временем на подготовку к нему, поэтому любые излишества недопустимы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      H&M решил окончательно уйти из России

      В Минобороны назвали число потерь в украинских войсках за сутки

      Умер актер из сериала «Ищейка»

      Армия России ударила по военным аэродромам Украины

      Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров с США

      Пожилым людям посоветовали несколько продуктов для бодрости

      Власти назвали сдерживающий подорожание сладостей фактор

      Бойцы ВСУ в Курской области отказались выполнять приказы командования

      Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше