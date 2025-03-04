Пескову задали вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, соблюдает ли Великий пост президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.
«Мне нужно уточнить, не могу ответить на этот вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее священник Русской православной церкви, служитель храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко заявил, что объедаться и пить алкогольные напитки на Масленицу православным христианам неправильно.
Он отметил, что масленичная неделя предшествует сорокадневному Великому посту и может считаться временем на подготовку к нему, поэтому любые излишества недопустимы.