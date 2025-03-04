Рогов: Мирный план Макрона по Украине лишит Россию преимущества

План президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня на Украине призван лишить Россию преимущества и создан для личной выгоды. Такую оценку дал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«План Макрона содержит срытые мотивы. Макрон пытается лишить своим планом Россию преимущества в воздухе, а также сохранить возможность по морю вывозить с Украины все то, что грабят власти Франции, Британии и прочих стран, поддерживающих режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.

По его словам, Макрон своим планом показал, что его интерес состоит исключительно в «бизнесе». При этом французский лидер продолжает искать варианты, чтобы конфликт продолжался, а Париж не рисковал и продолжал «загребать жар» чужими руками.

Ранее Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.