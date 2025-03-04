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10:07, 4 марта 2025Культура

Победивший на «Оскаре» актер плюнул жвачкой в бывшую жену Харви Вайнштейна

Актер Эдриан Броуди выплюнул жвачку в Джорджину Чапман на премии «Оскар»
Ольга Коровина

Американский актер Эдриан Броуди избавился от жвачки на 97-й церемонии вручения премии «Оскар», бросив ее в свою спутницу Джорджину Чапман. Об этом свидетельствует трансляция церемонии награждения.

Броуди победил в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Бруталист». Кроме него, на приз в этой категории претендовали Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав»), а также Себастиан Стэн, сыгравший американского президента Дональда Трампа в картине «Ученик».

В интервью после церемонии актер объяснил, что вспомнил о жвачке, поднимаясь на сцену за наградой, и решил проблему таким образом. Об отношениях Чапман и Броуди стало известно в 2020 году, до этого Джорджина была замужем за продюсером Харви Вайнштейном.

Ранее Броуди пожаловался на проблемы с психикой после съемок в фильме Романа Полански «Пианист», который принес ему «Оскар».

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