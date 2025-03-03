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06:42, 3 марта 2025Культура

Эдриан Броуди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Эдриан Броуди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Бруталист»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Etienne Laurent / Global Look Press

Американский актер Эдриан Броуди получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Бруталист». Об этом свидетельствует трансляция церемонии награждения.

Кроме него, за приз в этой категории претендовали Тимоти Шаламе (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав»), а также Себастиан Стэн за исполнение роли американского президента Дональда Трампа в молодости в картине «Ученик».

В 2024 году Броуди пожаловался на проблемы с психикой после съемок в фильме Романа Полански «Пианист» (2003), принесшем ему премию «Оскар». Актер, исполнивший в фильме роль польского музыканта Владислава Шпильмана, переживавшего немецкую оккупацию в заброшенных зданиях в Варшаве, заявил, что для подготовки к роли сидел на жесткой диете и похудел до 58 килограммов при росте 185 сантиметров. Кроме того, к началу съемок он почти не пил воды.

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