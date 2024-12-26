Эдриан Броуди пожаловался на проблемы с психикой после принесшего ему «Оскар» «Пианиста»

Актер Броуди заявил, что страдал бессонницей, РПП и депрессией после «Пианиста»

Американский актер Эдриан Броуди пожаловался на проблемы с психикой после съемок в фильме Романа Полански «Пианист» (2003), принесшем ему премию «Оскар». О проблемах со здоровьем 51-летний артист рассказал в интервью Vulture.

Броуди, сыгравший в фильме польского музыканта Владислава Шпильмана, переживавшего немецкую оккупацию в заброшенных зданиях в Варшаве, заявил, что для подготовки к роли сидел на жесткой диете и похудел до 58 килограммов при росте 185 сантиметров. Кроме того, к началу съемок он почти не пил воды.

После такой подготовки, по словам актера, у него развились расстройство пищевого поведения (РПП), посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и бессонница. Также он стал страдать паническими атаками. «Это была физическая трансформация, необходимая для истории, но это как будто духовно открыло мне такую ​​глубину понимания пустоты и голода, какой я никогда не знал», — размышляет Броуди. «У меня определенно было расстройство пищевого поведения в течение как минимум года. Потом я был в депрессии целый год, если не всю жизнь», — грустно пошутил он.

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