Зеленскому предрекли «куда худшие» условия мира в случае отказа говорить с Трампом

Политолог Наумов: Киев потеряет на переговорах, если не примет условия Трампа

Если президент Украины Владимир Зеленский откажется взаимодействовать с американским коллегой Дональдом Трампом и продолжит настаивать на своих условиях для начала переговоров, условия для заключения мира для него окажутся «куда хуже». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

По его словам, американскому лидеру невыгодно слишком сильно ослаблять Украину на фоне предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Но для Зеленского мир — это победа Украины и ее включение в западные контуры безопасности. А для Трампа мир — это прекращение огня, компромисс и уступки с обеих сторон», — уточнил Наумов.

Он также подчеркнул, что прекращение поставок оружия, решение о котором принял Трамп, — прямое следствие разлада в отношениях с украинским президентом, а никак не желание США пойти навстречу России.

Ранее во вторник, 4 марта, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени. Это произошло на фоне скандала, который разразился на переговорах в Белом доме с участием Зеленского 28 февраля.