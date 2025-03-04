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12:27, 4 марта 2025Силовые структуры

Полиция задержала подозреваемого в расправе над главой администрации в Алтайском крае

Задержан подозреваемый в убийстве главы администрации Завьяловского района
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Алтайском крае задержали подозреваемого в расправе над главой администрации Завьяловского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, задержанный является местным жителем. Его вычислили в ходе оперативно-следственных мероприятий.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотив.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района.

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