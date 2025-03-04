Польский генерал оценил запасы оружия ВСУ

Скшипчак: ВСУ хватит запасов американского оружия до конца июля

Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит имеющихся запасов американского оружия максимум до конца июля. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками вооруженных сил Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с Wirtualna Polska.

«Тех запасов оружия и боеприпасов, о поставках которых принял решение еще Байден, хватит украинцам до конца июня, может быть, до конца июля», — оценил Скшипчак.

Он отметил, что в этом случае к середине лета у Украины будут истощены силы для продолжения боевых действий.

Ранее во вторник, 4 марта, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени. Это произошло на фоне скандала, который разразился на переговорах в Белом доме с участием Зеленского 28 февраля.