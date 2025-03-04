Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:34, 4 марта 2025Мир

Польский генерал оценил запасы оружия ВСУ

Скшипчак: ВСУ хватит запасов американского оружия до конца июля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит имеющихся запасов американского оружия максимум до конца июля. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками вооруженных сил Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с Wirtualna Polska.

«Тех запасов оружия и боеприпасов, о поставках которых принял решение еще Байден, хватит украинцам до конца июня, может быть, до конца июля», — оценил Скшипчак.

Он отметил, что в этом случае к середине лета у Украины будут истощены силы для продолжения боевых действий.

Ранее во вторник, 4 марта, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени. Это произошло на фоне скандала, который разразился на переговорах в Белом доме с участием Зеленского 28 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

      Силовики нейтрализовали открывшего огонь из окна дома в Петербурге стрелка

      Песков оценил потенциал сотрудничества России и США

      Неизвестный открыл огонь из окон дома в Петербурге

      Тактаров рассказал о схожести США и России

      Польский генерал оценил запасы оружия ВСУ

      Опубликованы кадры близкого контакта российского Су-35С с французским БПЛА MQ-9 Reaper

      Секс-символ MMA показала обнаженные ягодицы на камеру

      Россиянам разъяснили случаи выселения из-за долгов по ЖКУ

      Помощник президента России прокомментировал новые переговоры с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше