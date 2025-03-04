Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия велись в районах населенных пунктов Малая Локня, Казачья Локня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка и Суджа.

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли танк, две БМП, два БТР, восемь боевых бронированных машин, миномет, пункт управления беспилотниками, склад боеприпасов, а также более 150 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ лишились свыше 64 845 бойцов.

Ранее российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что украинские солдаты, возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области. По его словам, он увидел признаки возможного отступления ВСУ под Курском в том, что украинские подразделения взорвали два моста близ населенного пункта Казачья Локня.