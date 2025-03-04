Предсказаны последствия для украинской ПВО при остановке помощи США

Военный эксперт Дандыкин счел критичной остановку помощи США для украинской ПВО

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) окажется в критичном положении в случае прекращения помощи со стороны США и остановки поставок ракет для систем Patriot, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что у Европы нет систем нужной дальности.

«Пока США не приняли решение о поставке ракет для ПВО Украины. Хотя эти поставки обходятся очень дорого. Если Вашингтон все же пойдет на такой шаг, для Киева это будет чревато серьезными проблемами. Потому что Patriot — единственный комплекс, способный бороться с нашими ракетами», — объяснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что помощь США особенно важна для Украины в сфере противовоздушной обороны. И особенно от прекращения таких поставок могут пострадать те, кто находится в Киеве и недалеко от него.

«Европа уже поставила все, что могла. Дело в том, что Patriot — это главная система в НАТО. А у европейцев есть только системы средней дальности», — сказал военный эксперт.

Ранее стало известно, что Украина ищет способы заменить американские средства ПВО после конфликта в Белом доме. Предполагается, что процесс «деамериканизации» украинских ПВО будет набирать обороты.