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05:31, 4 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказаны последствия для украинской ПВО при остановке помощи США

Военный эксперт Дандыкин счел критичной остановку помощи США для украинской ПВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) окажется в критичном положении в случае прекращения помощи со стороны США и остановки поставок ракет для систем Patriot, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что у Европы нет систем нужной дальности.

«Пока США не приняли решение о поставке ракет для ПВО Украины. Хотя эти поставки обходятся очень дорого. Если Вашингтон все же пойдет на такой шаг, для Киева это будет чревато серьезными проблемами. Потому что Patriot — единственный комплекс, способный бороться с нашими ракетами», — объяснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что помощь США особенно важна для Украины в сфере противовоздушной обороны. И особенно от прекращения таких поставок могут пострадать те, кто находится в Киеве и недалеко от него.

«Европа уже поставила все, что могла. Дело в том, что Patriot — это главная система в НАТО. А у европейцев есть только системы средней дальности», — сказал военный эксперт.

Ранее стало известно, что Украина ищет способы заменить американские средства ПВО после конфликта в Белом доме. Предполагается, что процесс «деамериканизации» украинских ПВО будет набирать обороты.

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