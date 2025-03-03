В США заявили о «деамериканизации» Украиной средств ПВО

Forbes: Украина ищет способы замены американских средств ПВО

Украина ищет способы заменить американские средства противовоздушной обороны (ПВО) на фоне конфликта в Белом доме. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Сообщается, что из-за встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, окончившейся перепалкой, Украина пытается заменить самые важные виды вооружения американского производства, в том числе системы ПВО.

«Процесс деамериканизации средств ПВО на Украине начался. Он, без сомнений, будет набирать обороты», — отмечается в материале.

Ранее американское издание UnHerd заявило, что Украина обречена без США. Отмечалось, что речь идет не только о финансовой и военной помощи Соединенных Штатов, но и о данных разведки и спутниковой связи.

До этого UnHerd писало, что сделка о ресурсах между США и Украиной будет невыгодна Трампу. Издание назвало соглашение плохой идеей для США.

