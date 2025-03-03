Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:28, 3 марта 2025Интернет и СМИ

В США заявили о «деамериканизации» Украиной средств ПВО

Forbes: Украина ищет способы замены американских средств ПВО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украина ищет способы заменить американские средства противовоздушной обороны (ПВО) на фоне конфликта в Белом доме. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Сообщается, что из-за встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, окончившейся перепалкой, Украина пытается заменить самые важные виды вооружения американского производства, в том числе системы ПВО.

«Процесс деамериканизации средств ПВО на Украине начался. Он, без сомнений, будет набирать обороты», — отмечается в материале.

Ранее американское издание UnHerd заявило, что Украина обречена без США. Отмечалось, что речь идет не только о финансовой и военной помощи Соединенных Штатов, но и о данных разведки и спутниковой связи.

До этого UnHerd писало, что сделка о ресурсах между США и Украиной будет невыгодна Трампу. Издание назвало соглашение плохой идеей для США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают с влиянием российских чиновников

      Макрон назвал требуемую ЕС сумму инвестиций в оборону

      В Петербурге запустили рейсовый автобус до Мариуполя

      Ссору Зеленского с Трампом назвали признаком распада коллективного Запада

      Бойца ВСУ осудят за совершение террористического акта в Курской области

      В Госдуме захотели обсудить наказание для умолчавших об арендаторах

      Шуфутинский тайно женился

      Раскрыт заработок самого высокооплачиваемого актера

      Иран получил усовершенствованные танки «Сулейман-402»

      Близ порта Гамбурга произошел разлив нефтепродуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше