Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 4 марта 2025Бывший СССР

Премьер Украины уклонился от ответа на вопрос о приостановке военной помощи от США

Шмыгаль: По состоянию на 3 марта военная помощь Украине от США продолжалась
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Alina Smutko / Reuters

Помощь Украине от Соединенных Штатов по состоянию на вечер 3 марта не была приостановлена. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Помощь от США продолжается. И вся помощь, которая была расписана пакетами при прошлой администрации [президента США], она поступала на Украину. И по состоянию на вчерашний вечер мы не имеем информации, что что-то было остановлено», — отметил Шмыгаль.

Однако премьер-министр Украины в своем ответе не уточнил, получает ли Киев военную помощь от Вашингтона по состоянию на 4 марта.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023

Ранее стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом Fox News сообщили в Белом доме, уточнив, что поддержка не будет возобновлена, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина получила сотни миллиардов долларов за три года. Что известно о военной и финансовой помощи США и Европы?

      В Грузии назвали самого большого врага Украины

      Милонов назвал признак аморальных содержанок

      ЕС предложил Украине аналог Starlink в случае отключения

      Подсчитаны масштабы падения торговли Китая и Евросоюза

      Россияне решили самостоятельно чинить разваливающийся мост через Ай

      В Москве оценили снежный покров

      ИИ заставили играть в игры

      Польша подтвердила остановку поставок США на Украину

      Шмыгаль рассказал о важности поставок Patriot для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше