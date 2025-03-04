Премьер Украины уклонился от ответа на вопрос о приостановке военной помощи от США

Шмыгаль: По состоянию на 3 марта военная помощь Украине от США продолжалась

Помощь Украине от Соединенных Штатов по состоянию на вечер 3 марта не была приостановлена. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Помощь от США продолжается. И вся помощь, которая была расписана пакетами при прошлой администрации [президента США], она поступала на Украину. И по состоянию на вчерашний вечер мы не имеем информации, что что-то было остановлено», — отметил Шмыгаль.

Однако премьер-министр Украины в своем ответе не уточнил, получает ли Киев военную помощь от Вашингтона по состоянию на 4 марта.

Ранее стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь Украине. Об этом Fox News сообщили в Белом доме, уточнив, что поддержка не будет возобновлена, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.