Психолог дал оценку действиям обвиненного в педофилии Оксимирона

Психолог Кичаев: Оксимирон мог насиловать школьниц из-за неуверенности в себе

Возможные насильственные действия рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в отношении несовершеннолетних фанаток могли происходить из-за его неуверенности в себе. Об этом психолог Александр Кичаев рассказал в интервью Life.ru.

По словам специалиста, артист мог пойти на растление школьниц из-за неуверенности. Он считает, что этому есть доказательства в истории личной жизни Мирона.

«Чувствует себя неуверенно в отношениях со взрослыми, ровесницами, не может реализоваться в отношениях, не уверен в себе, боится заводить нормальные отношения. На 90 процентов в этих случаях его вина, конечно», — сообщил Кичаев.

Также психолог сравнил эту ситуацию с сюжетом классического произведения писателя Владимира Набокова. «Это история, которую еще Набоков описал в «Лолите». Тут у нас даже три стороны: он сам, девочки, а также их родители. Они ведь тоже не объяснили детям, что такое хорошо, а что такое плохо вообще в этой жизни», — добавил он.

Ранее стало известно, что уехавшего из России рэпера Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних. Двум предполагаемым жертвам рэпера на момент знакомства с ним было 15 и 13 лет.