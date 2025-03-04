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23:10, 4 марта 2025Россия

Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Новгородской области

Путин утвердил Александра Дронова на посту врио губернатора Новгородской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Президент России Владимир Путин утвердил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на посту врио главы региона и провел с ним встречу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дронов работает в регионе восемь лет. «Новизны особой нет, но тем не менее другая позиция все-таки требует особого отношения к делу», — сказал российский лидер.

Дронов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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