Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Новгородской области

Путин утвердил Александра Дронова на посту врио губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин утвердил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на посту врио главы региона и провел с ним встречу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дронов работает в регионе восемь лет. «Новизны особой нет, но тем не менее другая позиция все-таки требует особого отношения к делу», — сказал российский лидер.

Дронов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

