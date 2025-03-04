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20:49, 4 марта 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин проник в чужой гостиничный номер и надругался над школьницей

Суд в Москве арестовал мужчину за надругательство над школьницей в гостинице
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд арестовал ранее судимого мужчину, который незаконно проник в чужой гостиничный номер на северо-востоке Москвы и надругался над находившейся там девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Мужчине вменяют статьи 132 («Иные действия сексуального характера»), 30, 132 («Покушение на иные насильственные действия сексуального характера»), 127 («Незаконное лишение свободы») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Ему уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, все произошло 27 февраля. Злоумышленник, находясь в состоянии опьянения в гостинице на улице Космонавтов, проник в чужой номер, где находилась школьница. После этого мужчина закрыл входную дверь на ключ, чтобы потерпевшая не убежала, и надругался над ней.

Ранее в Новосибирске 33-летняя женщина пыталась задушить знакомую удлинителем и надругалась над ней.

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