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15:32, 4 марта 2025Забота о себе

Раскрыт помогающий сохранить суставы здоровыми рацион

Ортопед Скакун: Для здоровья суставов полезны лосось, брокколи и орехи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Для здоровья суставов полезны несколько групп продуктов, рассказал травматолог-ортопед Виталий Скакун. Рацион, помогающий сохранить здоровье суставов, он раскрыл в беседе с Ufatime.ru.

Прежде всего врач посоветовал добавить в меню жирную рыбу: лосось, скумбрию, сардины. Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление. Кроме того, здоровью суставов способствуют овощи и фрукты, богатые антиоксидантами и витаминами, причем особенно полезны брокколи, шпинат и ягоды.

Скакун порекомендовал ввести в рацион орехи и семена, которые содержат полезные жиры и магний, костный бульон как источник коллагена, укрепляющего хрящевую ткань, а также куркуму и имбирь, обладающие противовоспалительными свойствами.

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