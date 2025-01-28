Врач назвал неочевидные причины чувствительности зубов

Стоматолог Дахкильгов: Отбеливающие пасты с маркетплейсов могут разрушить зубы

Большинство людей сталкиваются с гиперчувствительностью зубов, реакцией на горячее, холодное или кислое, рассказал главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов. В комментарии «Ленте.ру» эксперт назвал неочевидные причины, по которым могут возникать эти состояния.

По словам стоматолога, чувствительность зубов появляется после повреждений, образования микротрещин или из-за кариеса. Кроме того, зубы могут становиться чувствительнее из-за истончения эмали, которое возникает из-за чрезмерного употребления кислых продуктов, агрессивной чистки отбеливающими пастами, бруксизма или возрастных изменений.

«Оголение корней зубов, гингивит или пародонтит тоже вызывают повышенную чувствительность», — добавил доктор. Кроме того, травмировать десны и навредить зубам можно, если использовать отбеливающие средства с маркетплейсов, предупредил врач.

Тем, кто столкнулся с чувствительностью зубов, он рекомендовал обратиться к стоматологу, чтобы определить причину проблемы.

Ранее Дахкильгов назвал способы справиться со страхом перед походом к дантисту. Тем, у кого есть лишь небольшая тревога, он посоветовал выбирать клинику, в которой можно отвлечься от процесса лечения зубов, например, просмотром фильмов или прослушиванием музыки.