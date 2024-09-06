Россиянам подсказали способы справиться со страхом перед походом к зубному врачу

Стоматолог Дахкильгов посоветовал лечить зубы под седацией людям с дентофобией

Страх перед походом к зубному врачу возникает практически у всех людей, но он имеет разные формы интенсивности — легкого мандража до нарушений работы ЖКТ и обмороков, рассказал главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед Магомед Дахкильгов. В комментарии «Ленте.ру» врач подсказал россиянам способы справиться с так называемой дентофобией.

По словам Дахкильгова, если у пациента присутствует лишь небольшая тревога перед походом к стоматологу, ему лучше выбирать клинику, в которой можно отвлечься от процесса лечения зубов, например, просмотром фильмов или прослушиванием музыки. «Первая и самая частая причина возникновения дентофобии — плачевный опыт лечения зубов без адекватного обезболивания. Соответственно, позитивный опыт — без боли и неприятных ощущений — может значительно улучшить состояние пациента», — прокомментировал эксперт.

Если же человек боится так, что может упасть в обморок перед кабинетом врача, ему следует лечить зубы под седацией, посоветовал Дахкильгов. Он объяснил, что погружение в сон проводится с помощью специальных седативных препаратов, при этом все равно выполняется обезболивание. При седации у пациента не остается негативных эмоций после лечения, нет ухудшения физического состояния из-за стресса, лечение проходит под контролем анестезиолога-реаниматолога, поэтому пожилым пациентам или людям с хроническими болезнями подобный вариант терапии может быть даже полезным, заверил собеседник «Ленты.ру».

Крайней мерой стоматолог назвал лечение зубов под наркозом, предполагающее полное отключение сознания и подавление некоторых рефлексов, в том числе болевого и дыхательного. Наркоз требует серьезной подготовки, включающей консультации с врачом-анестезиологом, сдачу анализов, изучение анамнеза пациента, поэтому прибегать к нему надо только в очень тяжелых случаях, заключил Дахкильгов.

Ранее также Магомед Дахкильгов назвал способы справиться с зубной болью в отпуске. В частности, он посоветовал правильно собирать дорожную аптечку.