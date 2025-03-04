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09:38, 4 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыт правильный порядок действий при приступе эпилепсии

Невролог Ноговицын: При приступе эпилепсии надо положить человека на бок
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rainer Fuhrmann / Shutterstock / Fotodom

При приступе эпилепсии, сопровождающемся судорогами с потерей сознания, надо обеспечить человеку устойчивое положение, чтобы избежать ушибов, посоветовал кандидат медицинских наук, невролог и эпилептолог Европейского медицинского центра (EMC) Василий Ноговицын. Правильный порядок действий в случае, если у человека рядом произошел приступ, он раскрыл «Ленте.ру».

Врач обратил внимание на то, что обычно эпилептический приступ случается неожиданно — произойти это может и на улице, и в транспорте. По словам Ноговицына, чтобы помочь при судорогах с потерей сознания, прежде всего надо по возможности положить человека на бок, чтобы язык сместился в сторону и не мешал дышать, а в дыхательные пути не попадали слюна, пища или рвотные массы.

«Не нужно сдерживать движения, давить на "болевые точки" или делать искусственное дыхание: при судорогах это бесполезно. Важно обязательно засечь время начала приступа и запомнить его продолжительность», — рассказал врач.

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Скорую помощь невролог рекомендовал вызывать, если приступ у человека с уже диагностированной эпилепсией не прекращается в течение пяти минут. Также это необходимо сделать, если судороги возникли впервые у здорового человека или появились после повышения температуры или из-за травмы головы. Если приступ миновал и человек пришел в себя, ему важно дать отдохнуть, добавил врач.

Главное правило, которое посоветовал запомнить Ноговицын — во время эпилептического приступа никогда не нужно разжимать человеку зубы, доставать язык или давать что-либо (воду, таблетки) через рот.

Все, что вводится в рот, может попасть в дыхательные пути и навредить человеку намного сильнее, чем приступ. Нередко при чрезмерных усилиях помощников пациент теряет зубы. Их части легко вдохнуть, а это может привести к остановке дыхания

Василий Ноговицынневролог и эпилептолог

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова научила россиян оказывать первую помощь при гипертоническом кризе. Если у человека случился гипертонический криз, прежде всего надо помочь ему принять удобное положение с приподнятой головой и вызвать врача, объяснила она.

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