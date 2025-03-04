Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 4 марта 2025Силовые структуры

Раскрыта личность расправившегося с главой района в Алтайском крае мужчины

Подозреваемым в убийстве главы района Алтайского края оказался бывший чиновник
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Расправившимся с главой Завьяловского района Алтайского края 51-летним Николаем Онищенко оказался экс-глава местного комитета по делам молодежи. Личность подозреваемого во вторник, 4 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, подозреваемый — Анатолий Фенин — стрелял из охотничьего ружья. Отмечается, что стрелок был активным спортсменом и призером соревнований по настольному теннису. Некоторое время назад он возглавлял районный комитет по делам молодежи.

Преступление произошло днем 4 марта, когда чиновник выходил из кафе в селе Завьялово. Подозреваемый подстерег его и открыл огонь. По факту произошедшего региональным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Троих российских подростков арестовали по делу о диверсии за поджог вышки сотовой связи

      Раскрыт еще один возможный мотив расправы над главой района Алтайского края

      Экономист предрек американо-китайскую войну

      Семья расчленителей из Петербурга попала на видео

      В Канаде пригрозили отключить свет в Нью-Йорке

      ВСУ оставили в курском селе вооружение НАТО

      Жители российского региона пожаловались на большие счета ЖКУ из-за теплой зимы

      Россиянам предсказали сроки возвращения Toyota

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше