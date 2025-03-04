Раскрыта личность расправившегося с главой района в Алтайском крае мужчины

Подозреваемым в убийстве главы района Алтайского края оказался бывший чиновник

Расправившимся с главой Завьяловского района Алтайского края 51-летним Николаем Онищенко оказался экс-глава местного комитета по делам молодежи. Личность подозреваемого во вторник, 4 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, подозреваемый — Анатолий Фенин — стрелял из охотничьего ружья. Отмечается, что стрелок был активным спортсменом и призером соревнований по настольному теннису. Некоторое время назад он возглавлял районный комитет по делам молодежи.

Преступление произошло днем 4 марта, когда чиновник выходил из кафе в селе Завьялово. Подозреваемый подстерег его и открыл огонь. По факту произошедшего региональным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело.