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12:33, 4 марта 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту расправы над главой района в Алтайском крае

В Алтайском крае возбудили дело по факту убийства главы района
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту расправы над главой администрации Завьяловского района. Об этом во вторник, 4 марта, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и мотив преступления. Задержан подозреваемый из числа местных жителей.

Преступление произошло днем 4 марта, когда чиновник выходил из кафе в селе Заьвялово. Около заведения в него выстрелил из огнестрельного оружия мужчина.

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