Следователи возбудили дело по факту расправы над главой района в Алтайском крае

В Алтайском крае возбудили дело по факту убийства главы района

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту расправы над главой администрации Завьяловского района. Об этом во вторник, 4 марта, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и мотив преступления. Задержан подозреваемый из числа местных жителей.

Преступление произошло днем 4 марта, когда чиновник выходил из кафе в селе Заьвялово. Около заведения в него выстрелил из огнестрельного оружия мужчина.