Рогов сообщил об ударе по штабу бригады ВСУ у границы с Днепропетровской областью

Рогов: ВС России нанесли удар по штабу бригады ВСУ у Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудар по штабу 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Воздушно-космических силы ударили по штабу 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ с узлом закрытой связи в населенном пункта Комар. Поражены сервера, спутниковая связь, персонал штаба», — сообщает чиновник.

Рогов отметил, что количество ликвидированных украинских военных превышает два десятка. По его словам, поражение штаба повлияет на управление украинской армией на этом участке линии соприкосновения.

Ранее Рогов заявил, что ВС России установили контроль над пятью квадратными километрами территории у границы ДНР и Запорожской области. Произошло это, заявляет чиновник, после взятия населенного пункта Бурлацкое.