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22:49, 4 марта 2025Экономика

Россияне назвали лучший способ вложения денег

«Дом.РФ» и ВЦИОМ: 51 % россиян назвали жилье лучшим вариантом вложения денег
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Более половины россиян (51 процент) считают жилье наилучшим вариантом вложения денег. К такому выводу пришли специалисты госкомпании «Дом.РФ» и ВЦИОМ по результатам соответствующего опроса, пишет РИА Новости.

Исследование провели в начале января 2025 года, в нем поучаствовали 1,6 тысячи совершеннолетних граждан из всех регионов страны. По информации экспертов, инвестирование больших сумм денег в жилье остается самым предпочтительным вариантом для россиян на протяжении последних нескольких лет. «Примечательно, что подавляющая часть граждан (65 процентов респондентов) использовали бы недвижимость для себя или членов семьи, около трети — для сдачи в аренду, и лишь четыре процента — на перепродажу. Это говорит о том, что в стране сохраняется высокая потребность в собственном жилье», — сказано в исследовании. Помимо недвижимости, другими популярными вариантами инвестирования являются золото и драгоценные камни — 19 процентов, вклады — 16 процентов, а также покупку машины — 15 процентов.

Ранее исследование курорта «Лучи» показало, что россияне предпочитают вкладываться в жилье. Так, за жилую недвижимость проголосовали свыше половины респондентов (53,8 процента), менее востребованными оказались коммерческая и промышленная недвижимость.

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