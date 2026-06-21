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05:02, 21 июня 2026Наука и техника

Россияне в июле увидят рандеву двух небесных тел

Россияне в июле увидят сближение Венеры с Луной и полнолуние «Луна Оленя»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Жителей Земли в июле ждут три небесных явления: сближение Венеры и Луны, полнолуние «Оленья Луна» и максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Об этом рассказали РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.

Самое впечатляющее событие намечено на ночь 17 июля. Освещенный лишь на 14 процентов лунный серп пройдет рядом с Венерой в созвездии Льва, и расстояние между ними не превысит двух градусов.

29 июля наступит полнолуние, известное как «Луна Оленя». В этот раз спутник Земли будет располагаться низко над горизонтом: в Красноярске, к примеру, он поднимется всего на 13 градусов в созвездии Козерога.

Заключительным аккордом месяца станет пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды — его ожидают в ночь на 31 июля. Интенсивность потока может достигать 25 метеоров в час, однако наблюдениям помешает почти полная Луна, которая своей яркостью перекроет большинство слабых вспышек.

Ранее доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков рассказал о предстоящих редких астрономических явлениях в июне, которые увидят россияне.

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