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20:39, 18 июня 2026Моя страна

Россияне увидят серебристые облака и сближение Луны и Юпитера

Доктор наук Чумаков: В июне россияне будут наблюдать редкое явление — серебристые облака
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков рассказал о предстоящих редких астрономических явлениях в июне, которые увидят россияне. Комментарий приводят «Известия».

По словам эксперта, в текущем месяце жители страны смогут наблюдать Юпитер, который особенно эффектно будет смотреться рядом с растущей Луной 18 и 19 июня. При этом специалист уточнил, что в действительности эти небесные тела разделяют сотни миллионов километров. «Сближение этих двух небесных тел нельзя назвать экстремально тесным и уникальным, но выглядит это как минимум красиво», — поделился Чумаков.

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Кроме того, в июне также после заката на западе появятся серебристые облака, которые выглядят как светящиеся серо-голубые полосы или нити на фоне темного неба и состоят из мельчайших кристаллов льда. Чумаков пояснил, что редкое явление формируется на высоте от 70 до 100 километров, то есть практически на границе атмосферы и космоса.

В заключение доктор наук заявил, что 27 июня ожидается максимум метеорного потока Июньские Боотиды. Однако специалист предупредил, что активность потока остается переменчивой.

Ранее в июне ученые рассказали о скором сближении трех планет. Сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев уточнил, что небесное событие хорошо будет видно в вечернее время.

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