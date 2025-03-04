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08:58, 4 марта 2025Россия

Российская пенсионерка закидала яйцами стоящую под окнами машину

В Новосибирске пенсионерка закидала яйцами стоящую под окнами машину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Новосибирске пенсионерка закидала яйцами машину, стоящую под окнами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Россиянин, владеющий авто, отметил, что до этого не ссорился с пожилой соседкой. Мужчина отметил, что старушка бросала «снаряды» из окна квартиры.

Мужчина не стал подавать заявление в полицию, поскольку сын горожанки пообещал оплатить ремонт машины.

Другие жильцы дома на улице Высоцкого рассказали, что бабушка часто ведет себя неадекватно. Однажды она ходила по подъезду с молотком. На нее писали несколько заявлений следователям и прокуратуру, однако результата нет.

Жители Новосибирска хотели, чтобы пенсионерку проверили психиатры.

Ранее стало известно, что житель Московской области избил пенсионерку и забрал ее золото из-за невкусной сметаны. Полицейские задержали мужчину, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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