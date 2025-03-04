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09:47, 4 марта 2025Бывший СССР

Российские бойцы штурмовали позиции ВСУ в Дзержинске с помощью кувалды

Боец ВС РФ с позывным Ларин: Брали позиции ВСУ в Дзержинске с помощью кувалды
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российским бойцам для захвата укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) приходилось использовать смекалку и подручные средства. О штурме украинских позиций с помощью кувалды рассказал солдат Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ларин, передает РИА Новости.

«ВСУшники находились на четвертом этаже (...) никак не могли спуститься по нему — то растяжки, то прострел хороший. И пришлось долбить полы — и вот так до первого этажа, между четвертым и пятым "штурманули" четвертый», — рассказал военный.

Он добавил, что российские военные по очереди в течение многих часов пробивали бетон кувалдой и в конце концов заняли позицию ВСУ.

Ранее командир 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга рассказал о финальном бое за Дзержинск. Он сообщил, что четыре боевые машины пехоты пробили первую линию обороны противника и закрепились у него в тылу, после чего подвели подкрепление.

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