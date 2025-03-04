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05:34, 4 марта 2025Россия

Российский регион подвергся атаке беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью уничтожено несколько БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили несколько дронов над территорией области. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По словам местных жителей, в небе были видны яркие вспышки, прозвучали от трех до пяти громких взрывов.

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