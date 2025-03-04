Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 4 марта 2025Бывший СССР

Российский военный Ангел рассказал о боях за один из населенных пунктов в ДНР

ТАСС: Взятие российскими войсками Бурлацкого в ДНР заняло пять дней
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие населенного пункта Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными силами (ВС) России заняло пять дней. Об этом рассказал боец Российской армии с позывным Ангел, передает ТАСС.

Как рассказал военный, он и его напарники закрепились в первых домах, после чего стали дожидаться прибытия пехоты. Он добавил, что при взятии поселка российские войска захватили около сотни единиц вооружения украинской армии, включая стрелковое оружие и гранатометы.

«Освобождение Бурлацкого заняло пять дней. Мы зашли, закрепились в первых домах, дождались пехоту нашу. Приехали две коробочки (бронемашины с десантом — прим. «Ленты.ру»), высадились и начали работать дальше», — отметил он.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные установили контроль над пятью квадратными километрами территории у границы ДНР и Запорожской области. По его словам, это произошло после взятия населенного пункта Бурлацкое.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Алтае застрелили главу района. Что об этом известно и кого подозревают в преступлении?

      Звезда «Очень странных дел» снялась без макияжа и показала прыщи на лице

      В Оренбурге потребовали отменить концерт Арбениной

      Причину выдачи квартиры мигранту в обход местных жителей на Урале объяснили

      На Украине заявили о первых шагах по конфискации российских активов

      Внутренности самого дешевого iPhone показали на видео

      Стрельба по главе Завьяловского района Алтайского края попала на видео

      В Госдуме спрогнозировали сроки выполнения Украиной боевых задач без помощи США

      Нежелание Украины заключать мир объяснили

      Российский военный Ангел рассказал о боях за один из населенных пунктов в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше