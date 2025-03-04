Российский военный Ангел рассказал о боях за один из населенных пунктов в ДНР

ТАСС: Взятие российскими войсками Бурлацкого в ДНР заняло пять дней

Взятие населенного пункта Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными силами (ВС) России заняло пять дней. Об этом рассказал боец Российской армии с позывным Ангел, передает ТАСС.

Как рассказал военный, он и его напарники закрепились в первых домах, после чего стали дожидаться прибытия пехоты. Он добавил, что при взятии поселка российские войска захватили около сотни единиц вооружения украинской армии, включая стрелковое оружие и гранатометы.

«Освобождение Бурлацкого заняло пять дней. Мы зашли, закрепились в первых домах, дождались пехоту нашу. Приехали две коробочки (бронемашины с десантом — прим. «Ленты.ру»), высадились и начали работать дальше», — отметил он.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные установили контроль над пятью квадратными километрами территории у границы ДНР и Запорожской области. По его словам, это произошло после взятия населенного пункта Бурлацкое.