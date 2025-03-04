Российский врач выгнал из кабинета мать и ребенка с травмой ноги

В Ростове-на-Дону врач выгнал из кабинета мать и ребенка с травмой ноги

В Ростове-на-Дону врач выгнал из кабинета мать и ребенка с травмой ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Россиянка пояснила, что ее дочь сначала находилась в стационаре больницы в Батайске. Там сделали снимок, наложили гипс и рекомендовали МРТ, однако делать ее отказались.

Когда родительница пожаловалась в страховую компанию, ребенка тут же выписали. Дома у девочки посинела стопа, она стала плакать от боли. Мать направилась с дочерью в травмпункт 20-й больницы Ростова.

Доктор, к которому они попали, как утверждает женщина, их визиту не обрадовался. Мужчина стал выталкивать мать и дочь из кабинета. Медик объявил, что без соответствующего направления делать ничего не готов.

Больного ребенка осмотрел в итоге травматолог из стационара. Сейчас с девочкой все в порядке, она идет на поправку.

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