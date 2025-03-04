Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 4 марта 2025Путешествия

Скорпион ужалил женщину в зоне выдачи багажа в аэропорту США

ABC News: Скорпион ужалил женщину на выдаче багажа в аэропорту Бостона
Алина Черненко

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Скорпион ужалил женщину в зоне выдачи багажа в аэропорту Бостона, США. Об этом сообщает ABC News.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, 2 марта, в терминале E бостонского аэропорта Логан. Когда пассажирка забирала свои сумки после полета в Мексику, ее внезапно ужалил за палец скорпион.

Материалы по теме:
«Крича и рыдая, я избивал себя» Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
«Крича и рыдая, я избивал себя»Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
22 ноября 2020
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Пострадавшую немедленно доставили в больницу. «Хотя в большинстве случаев укусы скорпионов не представляют опасности, человеку может потребоваться медицинская помощь <...>, включающая профилактическую вакцину от столбняка», — рассказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

О состоянии женщины после укуса и о том, как членистоногое могло оказаться в ее сумке в аэропорту, не сообщается.

Ранее пилот авиакомпании Iberia с аллергией на пауков был укушен тарантулом во время управления пассажирским самолетом. Предположительно, членистоногое попало в салон лайнера после одного из предыдущих рейсов из Марокко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

      Россиянин попытался пробраться к пилотам в самолете и оказался под угрозой тюрьмы

      Отсутствие угля для жителей угольного региона привело к уголовному делу

      Раскрыта информация о ружье подозреваемого в расправе над главой района на Алтае

      Мужчина имитировал приступ эпилепсии ради кражи бульдогов из зоомагазина

      Скорпион ужалил женщину в зоне выдачи багажа в аэропорту США

      Суд арестовал имущество экс-главы Google в России

      В ВСУ предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink

      «Аэрофлот» завершил год с прибылью

      Белый дом анонсировал тему выступления Трампа в Конгрессе США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше