Скорпион ужалил женщину в зоне выдачи багажа в аэропорту США

ABC News: Скорпион ужалил женщину на выдаче багажа в аэропорту Бостона

Скорпион ужалил женщину в зоне выдачи багажа в аэропорту Бостона, США. Об этом сообщает ABC News.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, 2 марта, в терминале E бостонского аэропорта Логан. Когда пассажирка забирала свои сумки после полета в Мексику, ее внезапно ужалил за палец скорпион.

Пострадавшую немедленно доставили в больницу. «Хотя в большинстве случаев укусы скорпионов не представляют опасности, человеку может потребоваться медицинская помощь <...>, включающая профилактическую вакцину от столбняка», — рассказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

О состоянии женщины после укуса и о том, как членистоногое могло оказаться в ее сумке в аэропорту, не сообщается.

Ранее пилот авиакомпании Iberia с аллергией на пауков был укушен тарантулом во время управления пассажирским самолетом. Предположительно, членистоногое попало в салон лайнера после одного из предыдущих рейсов из Марокко.