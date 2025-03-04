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16:33, 4 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о бегстве десантников ВСУ от российских штурмовиков

ТАСС: В ДНР десант ВСУ бежит от российских штурмовиков сразу после высадки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежит при встрече с российскими штурмовиками сразу после высадки. Об этом рассказал командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Панда, передает ТАСС.

«Прибывая на место, они десантируются, наталкиваются на наших штурмовиков и убегают. Частно бывает так, что они только высадились и побежали обратно», — рассказал он.

Он отметил, что за время взятия поселка Бурлацкое как минимум три группы украинских военных бежали при встрече со штурмовиками Вооруженных сил России.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска ударили по пункту временного размещения объединенной штурмовой бригады (ОШБр) «Лють» Национальной полиции Украины. Отмечается, что в результате удара было уничтожено и ранено несколько десятков украинских военных.

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