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14:55, 4 марта 2025Россия

Стало известно об умершем «как собака» на полу в российской больнице вагнеровце

Родственники вагнеровца Пытаева заявили о смерти бойца без врачебной помощи
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Родственники ветерана специальной военной операции (СВО) Виталия Пытаева заявили о смерти бойца без врачебной помощи в Волжском, городе-спутнике Волгограда. Об этом стало известно из публикации портала V1.RU.

Как рассказали россияне, Пытаев завербовался штурмовиком в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» из колонии, а после окончания контракта с ЧВК вагнеровец заключил договор с Министерством обороны России. В Волгоградской области военный находился в отпуске по ранению. 28 февраля мужчине стало плохо, скорая отвезла его в больницу, и после этого Пытаев перестал выходить на связь с родными.

Лишь спустя три дня, после того, как те сами связались с медиками, выяснилось, что смерть Пытаева наступила сразу же по приезде в медучреждение. «Ему даже никакой помощи не оказали. Как собака на полу помер. Если бы не начали звонить, то мы бы так и не узнали», — рассказали близкие умершего военнослужащего.

В региональном Минздраве не комментировали публикацию о пренебрежительном отношении к ветерану СВО.

Ранее воевавший в Чечне вагнеровец с позывным Чук вспомнил разговоры с оказавшимся бывшим врагом соседом.

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