Starbucks зарегистрировала в Роспатенте товарный знак

Роспатент: Starbucks зарегистрировала в России товарный знак

Кофейная сеть Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает РИА Новости.

Ушедшая из России компания подала заявку еще в 2024 году — она находилась на рассмотрении с мая. Компания зарегистрировала товарные знаки по 21, 30, 35 и 43 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В список вошли бренды «Старбакс кофе», Frappuccino, Starbucks, Starbucks Coffee и другие. После регистрации Starbucks может выпускать в России разного вида кофе, легкие закуски, жевательные резинки, вафли и остальную продукцию.

Как ранее сообщал Telegram-канал Mash, сеть кофеен Starbucks задумалась о том, чтобы вернуться на российский рынок и возобновить работу. По информации издания, стоимость покупки торговых точек может составить порядка 270 миллионов долларов.

Starbucks ушла из России в 2022 году. Активы кофейной сети купил артист Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский. Сеть получила новое название — «Старс Кофе», сейчас работает более 100 точек. Большинство из них функционируют в Москве и Петербурге.