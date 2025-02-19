Starbucks задумался о возвращении в Россию

Mash: Сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении на российский рынок

Сеть кофеен Starbucks задумалась о том, чтобы вернуться на российский рынок и возобновить работу. Telegram-канал Mash, ссылаясь на неназванные источники, рассказывает о неких запросах о возможности покупки торговых точек. Речь, по информации канала, идет о 270 миллионах долларов.

Официального предложения владельцы сети «Старс Кофе», которая пришла на замену Starbucks, пока не получали. В самой компании информацию о перспективе продажи бизнеса не прокомментировали. Starbucks, как и многие другие западные компании, ушел из России в 2022 году. Активы кофейной сети купил артист Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский. Сеть получила новое название — «Старс Кофе», сейчас работает более 100 точек. Большинство — в Москве и Петербурге.

Слухи о Starbucks — не единственные, что стали появляться в последнее время. Тот же Mash писал и о планах по возвращению Coca-Cola. Со слов источника, компания якобы хочет возобновить производство газировки на тех же заводах, что и до ухода из России.

Со своей стороны аналитики российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group говорят, что работу на российском рынке могут возобновить до 350 иностранных компаний. Однако политолог Евгений Михайлов полагает, что по возвращении западные бренды не смогут развиваться на прежних условиях: рынок заполнен российскими производителями.

Скептично настроен и первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Он указал, что к настоящему времени в банке не видят никаких признаков скорого возвращения западных брендов в Россию, о чем стали активно писать СМИ и рассуждать эксперты.