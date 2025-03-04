Стас Пьеха объяснил паузу в личной жизни

Певец Стас Пьеха заявил, что не состоит в отношениях из-за творческих планов

Российский певец Стас Пьеха ответил на вопрос о том, почему он «взял паузу» в личной жизни. Слова артиста приводит Пятый канал. Интервью с ним опубликовал портал «Леди Mail».

Артист заявил, что не афиширует личную жизнь, так как ранее это привело к «плачевным последствиям». «В последнее время у меня и отношений-то нет: я взял паузу, чтобы реализовать все свои творческие планы и прожить внутренние кризисы», — сказал Пьеха.

Ранее Стас Пьеха объяснил решение остаться холостяком. «Одиночество — это же не событие, это состояние души на самом деле. Я не хочу с кем-то сожительствовать на одной территории. Это точно абсолютно», — сказал исполнитель.