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17:26, 4 марта 2025Культура

Стас Пьеха объяснил паузу в личной жизни

Певец Стас Пьеха заявил, что не состоит в отношениях из-за творческих планов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Стас Пьеха ответил на вопрос о том, почему он «взял паузу» в личной жизни. Слова артиста приводит Пятый канал. Интервью с ним опубликовал портал «Леди Mail».

Артист заявил, что не афиширует личную жизнь, так как ранее это привело к «плачевным последствиям». «В последнее время у меня и отношений-то нет: я взял паузу, чтобы реализовать все свои творческие планы и прожить внутренние кризисы», — сказал Пьеха.

Ранее Стас Пьеха объяснил решение остаться холостяком. «Одиночество — это же не событие, это состояние души на самом деле. Я не хочу с кем-то сожительствовать на одной территории. Это точно абсолютно», — сказал исполнитель.

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