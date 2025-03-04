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07:04, 4 марта 2025Забота о себе

Супруги переехали в красивый дом и столкнулись с внезапной проблемой в сексуальной жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Супруги, которые недавно переехали и столкнулись с проблемой в интимной жизни из-за отопления, попросили совета у секс-коуча Рича Юзвяка. Их письмо и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, они с мужем переехали из маленькой квартиры в красивый старый дом, который зимой сильно продувается. Отапливать жилье дорого, поэтому решила одеваться теплее: они носят дома лонгсливы, толстовки, толстые носки и тапочки, а также спят под двумя одеялами. Из-за этого начала страдать их сексуальная жизнь. «Я не могу не вскрикнуть: "Убери свои холодные руки!", когда он забирается мне под рубашку. И какие позы можно придумать под тяжелыми одеялами, чтобы тот, кто сверху, не делал утяжеленную планку?» — пожаловалась она.

Юзвяк предложил паре попробовать позу, при которой оба партнера лежат на боку, лицом друг к другу или один лицом к спине другого. «Таким образом, толчки не будут слишком сильно затруднены одеялами, так как вы не будете подниматься и опускаться. И да, вы, безусловно, можете попробовать полуодетый секс — комбинезон с клапаном на ягодицах или пуговицами в области промежности может помочь (он мог бы носить стандартные длинные кальсоны, которые позволят получить доступ к члену, расстегнув всего одну или две пуговицы)», — объяснил коуч.

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Также Юзвяк дал несколько советов по сохранению тепла в доме: кроме обогревателей, супруги могут приобрести матрас или одеяло с подогревом или накрывающий всю кровать балдахин.

Есть также согревающие перчатки и грелки для рук, которые вы можете использовать перед тем, как прикоснуться друг к другу, и согревающие куртки и жилеты, которые вы можно надеть, если не хотите ползать под тяжелым одеялом. Секс под теплым душем также может быть хорошим способом обойти сквозняки и холод вашей спальни

Рич Юзвяксекс-коуч

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, пожаловавшемуся на затхлый запах от мошонки. По словам автора письма, запах от гениталий сохраняется независимо от того, принимал ли он душ и вел ли активный образ жизни.

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