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14:18, 4 марта 2025Силовые структуры

Сына обвиняемой в расправе над бывшим мэром Самары передали под предварительную опеку

Сына обвиняемой в убийстве экс-мэра Тархова передали под предварительную опеку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Екатерина Тархова

Екатерина Тархова. Фото: РИА Новости

Сына Екатерины Тарховой, обвиняемой в расправе над дедом, экс-мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой Натальей, передали под предварительную опеку. Об этом сообщает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, передает ТАСС.

Мальчик был доставлен 4 февраля в соцучреждение. Позже он был передан лицу, выразившему желание стать опекуном и принимавшему активное участие в его воспитании.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

Женщина уже дала признательные показания.

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