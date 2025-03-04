Сына обвиняемой в расправе над бывшим мэром Самары передали под предварительную опеку

Сына обвиняемой в убийстве экс-мэра Тархова передали под предварительную опеку

Сына Екатерины Тарховой, обвиняемой в расправе над дедом, экс-мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой Натальей, передали под предварительную опеку. Об этом сообщает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, передает ТАСС.

Мальчик был доставлен 4 февраля в соцучреждение. Позже он был передан лицу, выразившему желание стать опекуном и принимавшему активное участие в его воспитании.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

Женщина уже дала признательные показания.