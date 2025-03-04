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18:26, 4 марта 2025Мир

Трамп решил отменить финансирование учебных заведений за незаконные протесты

Трамп отменил финансирование учебных заведений, где проходят незаконные протесты
Семен Александров (редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Федеральное финансирование учебных заведений, где проходят незаконные протесты, будет прекращено. Об этом объявил президент США Дональд Трамп на странице в Truth Social.

«Для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты, все федеральное финансирование будет прекращено», — заявил американский лидер.

По его словам, организаторы протестов будут отправлены в тюрьму или навсегда депортированы в страну, из которой они прибыли, а американские студенты будут навсегда исключены или арестованы.

Ранее Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени.

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