Трамп решил отменить финансирование учебных заведений за незаконные протесты

Трамп отменил финансирование учебных заведений, где проходят незаконные протесты

Федеральное финансирование учебных заведений, где проходят незаконные протесты, будет прекращено. Об этом объявил президент США Дональд Трамп на странице в Truth Social.

«Для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты, все федеральное финансирование будет прекращено», — заявил американский лидер.

По его словам, организаторы протестов будут отправлены в тюрьму или навсегда депортированы в страну, из которой они прибыли, а американские студенты будут навсегда исключены или арестованы.

Ранее Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени.