Трампа уличили в желании возобновить помощь Украине при одном условии

Политолог Наумов: США могут возобновить поставки оружия, если Киев захочет мира

Президент США Дональд Трамп может принять решение о возобновлении поставок оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), если президент республики Владимир Зеленский захочет урегулировать конфликт на условиях Вашингтона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

По его словам, решение Белого дома прекратить военные поставки не является окончательным и как только официальный Киев заявит о готовности к миру, то снова начнет получать помощь.

«Конечная цель Трампа — заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным. А для этого ему нужно иметь Украину в "пригодном" состоянии. Он не будет ослаблять ее слишком сильно», — сказал Наумов.

Ранее во вторник, 4 марта, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени. Это произошло на фоне скандала, который разразился на переговорах в Белом доме с участием Зеленского 28 февраля.