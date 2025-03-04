Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 4 марта 2025Мир

Трампа захотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Конгрессмен Исса выразил намерение выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский конгрессмен от штата Калифорния Даррел Исса выразил намерение выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Его слова передает The Hill.

«Сегодня я номинирую Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», — сообщил Исса.

Конгрессмен добавил, что «никто не заслуживает этого больше», чем американский лидер. Исса не стал уточнять, за какое именно решение он захотел выдвинуть Трампа на премию.

При этом издание передает слова директора по коммуникациям Иссы Джонатана Уилкокса, который сообщил, что конгрессмен выделил мирные инициативы президента по Ближнему Востоку. Представитель Иссы добавил, что Трамп «вдохновлял и продвигал дело мира — причем таким образом, как мы не видели уже много лет».

В 2022 году президент России Владимир Путин осудил вручение Нобелевской премии бывшему президенту США Бараку Обаме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина получила сотни миллиардов долларов за три года. Что известно о военной и финансовой помощи США и Европы?

      СЖР опротестовал введенные ЕС санкции против российской прессы

      В российском регионе из части сбежал военнослужащий с оружием

      Жители мегаполисов стали чаще страдать от аллергии на кошек

      В российской больнице трехлетняя девочка не выжила после одной процедуры

      Российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении

      В Грузии назвали самого большого врага Украины

      Милонов назвал признак аморальных содержанок

      ЕС предложил Украине аналог Starlink в случае отключения

      Подсчитаны масштабы падения торговли Китая и Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше