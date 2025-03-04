Трампа захотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Конгрессмен Исса выразил намерение выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Американский конгрессмен от штата Калифорния Даррел Исса выразил намерение выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Его слова передает The Hill.

«Сегодня я номинирую Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», — сообщил Исса.

Конгрессмен добавил, что «никто не заслуживает этого больше», чем американский лидер. Исса не стал уточнять, за какое именно решение он захотел выдвинуть Трампа на премию.

При этом издание передает слова директора по коммуникациям Иссы Джонатана Уилкокса, который сообщил, что конгрессмен выделил мирные инициативы президента по Ближнему Востоку. Представитель Иссы добавил, что Трамп «вдохновлял и продвигал дело мира — причем таким образом, как мы не видели уже много лет».

В 2022 году президент России Владимир Путин осудил вручение Нобелевской премии бывшему президенту США Бараку Обаме.